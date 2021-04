Klinik-Direktor: Darum entspannt sich die Lage in Landsberg

vor 32 Min.

Die Corona-Lage am Klinikum in Landsberg ist derzeit entspannt. Aktuell werden dort fünf Covid-19-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Plus Am Klinikum in Landsberg werden derzeit nur wenige Covid-19-Patienten behandelt. Wie die Mitarbeiter mit dem Pandemie-Geschehen umgehen und was Anlass zur Hoffnung gibt.

Von Thomas Wunder

Wirtschaftlich hat das Klinikum Landsberg ein erfolgreiches Jahr 2020 hinter sich. Doch bei der Bilanzpressekonferenz im Sitzungssaal des Landratsamts standen nicht nur die nackten Zahlen im Mittelpunkt, sondern auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Mitarbeiter des Klinikums und deren Arbeit. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) bezeichnete das Klinikum als Damm gegen die Flut der Corona-Infektionen, der gehalten habe. Beim Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen zeigte sich der Landrat vorsichtig optimistisch. Das Jahr 2020, aber auch die ersten Monate des Jahres 2021, seien für das Klinikum aufgrund der Corona-Pandemie schwierig gewesen. Vor einem Jahr hätten zum Beispiel bundesweit Krankenbetten geräumt werden müssen, damit Covid-19-Patienten aufgenommen werden können. Klinik-Vorstand Marco Woedl berichtete auf Nachfrage unserer Zeitung darüber, dass die Mitarbeiter des Klinikums aufgrund der Mehrarbeit nach 13 Monaten erschöpft seien. Nicht alle hätten dieser Belastung standgehalten und hätten das Klinikum verlassen. Dr. Alexander Schnelke ist Ärztlicher Leiter am Klinikum in Landsberg. Foto: KlunikumLL/Leitenstorfer Wie Dr. Alexander Schnelke, der Ärztliche Direktor des Klinikums, bei der Pressekonferenz sagte, hätten einige Kollegen und Mitarbeiter psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Denn die Anforderungen seien enorm. „ Corona kommt zum Tagesgeschäft obendrauf“, sagte er. Die Mehrbelastung betreffe alle Bereiche – von der Intensivstation bis zur Verwaltung. Zur Arbeitsbelastung käme auch die Angst vor einer Ansteckung und einer Erkrankung hinzu. Wie berichtet, hatten sich auch einige Klinikmitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, zwischenzeitlich mussten Stationen isoliert oder geschlossen werden. „Die Erkrankung hat bei den Betroffenen aber keine gesundheitlichen Spuren hinterlassen“, sagte Alexander Schnelke. Zwei Drittel der Mitarbeiter im Klinikum sind komplett geimpft Dennoch, erst die Impfungen hätten den Kollegen ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Mittlerweile seien 500 Mitarbeiter, also rund zwei Drittel des Personals, komplett geimpft. Alle anderen hätten, bis auf vereinzelte Ausnahmen, die Erstimpfung hinter sich. Gerade die Kollegen, die in direktem Kontakt mit Covid-19-Patienten kommen, würden wegen der Impfung mit einem besseren Gefühl zur Arbeit gehen. Die Corona-Pandemie hat laut Andreas Schnelke aber auch einen positiven Effekt. So sei die Solidarität unter den Mitarbeitern groß. Chirurgen würden in der Inneren Medizin aushelfen und Krankenpfleger äußerst flexibel die unterschiedlichen Stationen wechseln, je nachdem, wo sie gebraucht werden. Das Landsberger Klinikum aus der Luft. Foto: Julian Leitenstorfer Aktuell ist die Corona-Situation am Klinikum laut Woedl und Schnelke entspannt. Mussten im Dezember noch bis zu 40 Covid-19-Patienten behandelt werden, seien es aktuell fünf, davon zwei auf der Intensivstation. Dafür sei unter anderem die Impfkampagne verantwortlich. Wie Alexander Schnelke sagte, sind die derzeitigen Inzidenzwerte (knapp über 100) nicht zwingend mit der Situation am Klinikum kombinierbar. Er und seine Kollegen hätten festgestellt, dass die mittlerweile im Landkreis hauptsächlich verbreitete britische Virusvariante zwar ansteckender, der Verlauf der Erkrankung aber auch milder sei. Weil vor allem unter 70-Jährige von einer Infektion betroffen seien, die über 80-Jährigen seien ja größtenteils geimpft, müssten weniger Patienten im Klinikum behandelt werden. „Je jünger die Patienten sind, desto leichter verläuft die Erkrankung“, schilderte der Ärztliche Direktor seine Erfahrungen. Wovor Landrat Thomas Eichinger warnt Landrat Thomas Eichinger warnt dennoch davor, das aktuelle Infektionsgeschehen auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es gibt schon noch einige gefährdete Personengruppen“, sagte er. Das zeige der Blick in andere Regionen, in denen es derzeit zu Engpässen auf den Intensivstationen komme. Auch wenn die Erkrankung bei bestimmten Personengruppen mild verlaufe, gelte es immer noch die Ansteckungsgefahr zu berücksichtigen, die von diesen Personen ausgehe. Problematisch sei das derzeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dennoch ist der Landrat vorsichtig optimistisch. „Es sieht derzeit so aus, als ob wir den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen“, sagte er bei der Bilanzpressekonferenz des Klinikums. Das zeige sich vor allem im Testzentrum in Penzing. Dort gehe die Zahl der Corona-Tests langsam zurück. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass sich weniger Bürger mit dem Virus infizieren. Schlechte Nachrichten kommen dagegen aus dem Impfzentrum. Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, unserer Zeitung mitteilt, erhält der Landkreis kommende Woche nur 2500 Impfdosen des Herstellers Biontech und gar keine von Moderna. Dabei könnten derzeit in Penzing deutlich mehr Dosen verimpft werden. Lesen Sie dazu auch:

