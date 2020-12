vor 20 Min.

Klinik macht dicht

Herrschinger Krankenhaus betroffen

Die Zahl der Personen aus dem Landkreis Landsberg, die in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, hat sich auf 24 erhöht. Wie das Landratsamt mitteilt, ist am Dienstag eine hochbetagte Person mit erheblichen Vorerkrankungen verstorben.

Leicht angestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Neuinfektionen es auf 100000 Einwohner gerechnet gibt. Sie lag am Dienstag bei 174,6, am Mittwoch (0 Uhr) stieg der Wert auf 188,7. Eine geringe Zunahme meldet das Landratsamt bei den positiv Getesteten, die sich in Quarantäne befinden: von 250 am Dienstag auf 255 am Mittwoch. Weitere 1002 Kontaktpersonen müssen ebenfalls in häusliche Quarantäne.

Im Landsberger Klinikum werden aktuell 18 Covid-19-Patienten behandelt, wie in den Tagen zuvor, vier von ihnen auf der Intensivstation. Alle vier müssen beatmet werden, teilt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Um einiges dramatischer ist die Lage im Nachbarlandkreis Starnberg. In der Schindlbeck-Klinik in Herrsching sind mehrere Personen an Covid-19 gestorben, nachdem sie sich in der Klinik mit Corona infiziert hatten. Unter den Toten befinden sich auch Personen aus dem Landkreis Landsberg, wie das Landratsamt unserer Redaktion bestätigte. Wie viele genau, ließ die Behörde offen.

Die Stranberger Kreisbehörde hat reagiert und die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen. Dutzende Mitarbeiter befinden sich derzeit in Quarantäne, weil sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. (wu/wimd)

