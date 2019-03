vor 36 Min.

Klinikum: Gisela Stadler war die gute Seele

Ab sofort will sich die Landsbergerin mehr um die Familie und ihren Hund kümmern. Oder im Inselbad ihre Bahnen schwimmen.

Sie war die gute Seele des Landsberger Klinikums. Jetzt will sich Gisela Stadler hauptsächlich um ihre Familie und ihren Hund kümmern. Nach 25 Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit hat sie jetzt ihren Ausstand gefeiert und geht in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Mehr zum Klinikum lesen Sie hier: Warum der Platz vor dem Klinikum nach einem früheren Politiker benannt wird Wechsel in der LT-Redaktion

Als Chefsekretärin kam Stadler 1994 mit Walter Eichner ans Klinikum und erlebte den Wandel hin zu einem Kommunalunternehmen mit. Das Foto zeigt Gisela Stadler mit Klinikum-Vorstand Marco Woedl. Ihre Nachfolgerin ist Regina Miller, die lange Jahre als Redakteurin beim Landsberger Tagblatt tätig war.

Themen Folgen