Klinikum Landsberg: Die Probleme angepackt

Plus Das Klinikum Landsberg schreibt wieder schwarze Zahlen. Ein Verdienst des neuen Klinik-Vorstands, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das sind erfreuliche Nachrichten aus dem Landsberger Klinikum. Dass das Kommunalunternehmen erstmals seit zehn Jahren wieder schwarze Zahlen schreibt und mit 1,1 Millionen Euro ein sattes Plus erwirtschaftet hat, freut auch die Kreisräte und den Kreiskämmerer. Denn in den vergangenen Jahren musste der Landkreis jährlich das Defizit ausgleichen.

Klinik-Vorstand Marco Woedl hat Wort gehalten. Sein Versprechen aus dem Jahr 2017, das Haus aus den roten Zahlen zu führen, hat er erfüllt. Ob das heuer auch gelingt, ist aufgrund der Corona-Pandemie schwer zu sagen.

Auch unpopuläre Entscheidungen getroffen

Marco Woedl hat, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, schnell die Probleme im Klinikum erkannt und auch angepackt. Damit eckte er mitunter an, vor allem bei jenen, die sich in den alten Strukturen wohlfühlten. Gemeinsam mit Landrat Thomas Eichinger hat er zunächst eher unpopuläre Entscheidungen getroffen. Bestes Beispiel ist die Premiumstation, die so mancher Kreisrat, aber auch so mancher Mitarbeiter, in Landsberg fehl am Platz fand. Doch die Premiumstation wird angenommen und spült Geld in die Klinik-Kasse.

Die positiven Finanzen machen Mut. Sie sind aber auch notwendig mit Blick auf die künftige Entwicklung des Klinikums, das in den kommenden Jahren im großen Stil erweitert werden soll. Allein 60 Millionen Euro wird ein neuer, vierstöckiger Funktionsbau kosten. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass das Klinikum weiterhin schwarze Zahlen schreibt und auf die richtigen Angebote setzt.

Lesen Sie dazu auch: