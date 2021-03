vor 31 Min.

Klinikum Landsberg behandelt wieder mehr Covid-19-Patienten

Nach dem deutlichen Anstieg am Montag sinkt der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg wieder. Die Zahl der Covid-19-Patienten im Klinikum erhöht sich.

Von Thomas Wunder

Nach dem deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen über das Wochenende scheint sich die Lage im Landkreis Landsberg wieder zu stabilisieren. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) sank von 44,1 am Montag auf 40,7 am Dienstag. Kräftig angestiegen ist dagegen die Zahl der Personen, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Klinikum in Landsberg behandelt werden.

Mehrere Corona-Fälle rund um einen Kindergarten in Reichling haben über das Wochenende die Fallzahlen im Landkreis in die Höhe und die Lechraingemeinde zum Corona-Hotspot werden lassen. Wie berichtet, wurde in Reichling bei einem Kind und acht Erwachsenen die britische Virusvariante nachgewiesen. Heute folgen weitere Reihentests.

Mehr Kontaktpersonen sind in Quarantäne

Am Dienstag meldete das Landratsamt landkreisweit drei neue Corona-Infizierte. Damit liegt die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen bei 2987. Aktuell befinden sich 98 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne (Montag: 91) sowie weitere 268 Kontaktpersonen (Montag: 233).

Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt aktuell 17 Covid-19-Patienten behandelt. Zwölf befinden sich auf der Normalstation, fünf auf der Intensivstation. Vier Patienten müssen künstlich beatmet werden.

Zu dem Impfungen im Landkreis gibt es vom Landratsamt keine aktuellen Zahlen. Die Zahl der Erstimpfungen wird wie in den vergangenen Tagen mit 5651, die der Zweitimpfungen mit 1915 angegeben.

