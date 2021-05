Klinikum hat OP-Termine frei

Die Corona-Lage entspannt sich

Es gibt Neuigkeiten aus dem Klinikum Landsberg. Laut Pressemeldung ist dort aktuell der niedrigste Covid-19-Patientenstand seit Beginn der Pandemie zu verzeichnen. Darüber hinaus seien bereits drei Viertel aller Mitarbeiter des Klinikums geimpft. Was das für Patienten und Besucher bedeutet.

Patienten können guten Gewissens ins Klinikum kommen, zumal weiterhin die strengen Hygienemaßnahmen wirken und der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg ja konstant niedrig bleibt, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund dieser Entwicklung würden die Behandlungen und planbaren Operationen – also der Normalbetrieb – im Klinikum bereits seit vier Wochen wieder ganz regulär laufen.

„Wer sich also behandeln lassen möchte, bekommt schnellstmöglich einen OP-Termin – und kann ihn auch ohne Bedenken wahrnehmen“, sagt Vorstand Marco Woedl. Möglich sei dies unter Telefon 08191/333-1070 (Sekretariat Chirurgie) oder 08191/333-1875 (chirurgische Ambulanz) Termin könnten aber auch via E-Mail an chirurgie.ambulanz@klinikum-landsberg.de vereinbart werden. Die Telefonnummer der zentralen Patienteninformation lautet: 08191/333-0.

Für den Schutz der Patienten ist laut Pressemeldung zu jeder Zeit gesorgt, unter anderem auch durch regelmäßige Testungen und durch Schutzausrüstung der Mitarbeiter, wie zum Beispiel Atemschutz-Gerätehelme (LT berichtete). Auch gelte weiterhin das Besuchsverbot, um sowohl Patienten als auch Mitarbeiter zu schützen. (lt)