vor 53 Min.

Kloster St. Ottilien: Mann tot aus Weiher geborgen

Aus dem kleinen Weiher in den Obstgärten des Klosters St. Ottilien wurde ein Mann tot geborgen.

Am Samstag war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Der Tote war 81 Jahre alt.

Von Thomas Wunder

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Wasserwacht, Notarzt und Polizei war am späten Samstagnachmittag in St. Ottilien im Einsatz. Wie die Polizei soeben auf Nachfrage bestätigte, musste dort eine Person aus dem kleinen Weiher in den Obstgärten des Klosters geborgen werden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 81 Jahre alten Mann. Genauere Aussagen zur Todesursache wollte die Polizei nicht machen.

