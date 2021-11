2G und die Folgen: Nah dran am Lockdown

Plus Ab Dienstag gilt in Bayern 2G. Doch das allein wird nicht helfen, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Ab Dienstag gilt in Bayern 2G. Nur Geimpfte und Genesene dürfen dann beispielsweise in Hotels und Gaststätten. Der Druck auf Ungeimpfte, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, steigt.