Absage der Landsberger Stadtweihnacht ist traurig, aber vernünftig

Plus Die steigenden Corona-Infektion lassen den Organisatoren keine Wahl: Die Absage der Landsberger Stadtweihnacht ist richtig. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Nun ist sie abgesagt, die Landsberger Stadtweihnacht. Und angesichts der Entwicklungen im Klinikum und der Corona-Infektionen ist das die einzig vernünftige und richtige Entscheidung. Alles andere wäre grob fahrlässig gewesen. Das ist traurig und wir hätten uns alle eine andere Entwicklung gewünscht, als nun schon im zweiten Jahr ein Weihnachten ohne Weihnachtsmärkte.