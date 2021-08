Abschied von der Transall: Mittwoch wird ein emotionaler Tag

Plus Ein letztes Mal überfliegt eine Transall den Kreis Landsberg. Für viele wird es ein emotionaler Abschied vom "Engel der Lüfte", meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Für viele Menschen im Kreis Landsberg wird der Mittwoch ein ganz besonderer, ein emotionaler Tag. Zum offiziell letzten Mal überfliegt dann eine Transall die Region.