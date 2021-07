Ärmel hoch – im gemeinsamen Kampf gegen Corona

Plus Jeder von uns ist ein kleiner Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie. LT-Redakteur Dominic Wimmer appelliert an die gesellschaftliche Verantwortung beim Thema Impfen.

Die ersten Festivals haben in Landsberg stattgefunden. Im Amateurfußball rollt der Ball. Die Gastronomie im Landkreis hat wieder komplett geöffnet, ebenso Schwimmbäder, Kinos auch. Das öffentliche Leben ist – zwar noch mit ein paar Einschränkungen – fast wieder komplett zurückgekehrt. Und das ist gut so.