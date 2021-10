Allerheiligen bietet die Chance, innezuhalten

Plus Gefühlt tendiert unsere Gesellschaft immer mehr dazu, sich über banale Dinge aufzuregen. Allerheiligen sollte dazu genutzt werden, innezuhalten, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Der Winter naht und die Aussichten auf die kommenden Wochen und Monate sind nicht gerade rosig. Im Landkreis Landsberg steigen die Corona-Zahlen immer weiter an und leider haben sich in letzter Zeit auch die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gehäuft. Mit welcher Wucht sich die Pandemie aber auch auf andere Bereiche des Lebens auswirkt, zeigt das Gespräch mit dem Palliativmediziner Josef Binswanger.