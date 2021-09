Ammerseeufer in St. Alban: Nutzen, aber nicht übernutzen

Plus Schützen und nützen müssen sich in unserer Kulturlandschaft nicht ausschließen. Es kommt aber auf das Maß der Nutzung an, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger am Beispiel des Ammerseeufers in St. Alban.

Manche Naturschätze am Ammersee sind ganz unscheinbar. Die gefühlt berühmteste Pflanze, die in den Dießener Seeanlagen gedeiht, ist der kaum wahrnehmbare Kriechende Sellerie. Zu diesem gesellt sich am St. Albaner Seeufer der Sumpflöwenzahn. Manchmal wundert es auf den ersten Blick, wie sich solche Besonderheiten in einer vom Menschen genutzten Landschaft erhalten können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen