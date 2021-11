Angespannte Corona-Lage im Landkreis Landsberg: Impftempo muss steigen

Plus Wer will angesichts dieser Corona-Zahlen ein erhöhtes Krankheitsrisiko eingehen? LT-Redakteur Dominic Wimmer appelliert ans Gewissen der Impfskeptiker und -zweifler.

Blicken wir den Fakten ins Auge: Es liegen so viele Covid-Patienten wie noch nie im Landsberger Klinikum. Die Intensivplätze sind alle belegt, knapp die Hälfte davon mit Covid-Erkrankten, von denen alle ungeimpft sind.