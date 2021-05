Angriff in Leeder ist eine völlig inakzeptable Tat

Plus Die Attacke auf ein Gebäude in Leeder, in dem zwei syrische Familien leben, ist nicht zu entschuldigen, sagt LT-Redakteur Christian Mühlhause

Es ist eine völlig inakzeptable Tat, die ein Einzelner oder eine Gruppe in der Freinacht in Leeder begangen hat. Mit dem Wurf eines Steins und einer Bierflasche durch die Eingangstür eines von Syrern bewohnten Hauses haben sie fahrlässig oder vielleicht sogar bewusst in Kauf genommen, dass andere Menschen verletzt werden.

