Ausbildung im Kreis Landsberg: Eine dramatische Situation

Plus Auch im Kreis Landsberg werden Auszubildende händeringend gesucht. LT-Redakteur sucht die Ursachen.

Es ist eine dramatische Situation. Nie wurden so wenig Lehrstellen besetzt wie zurzeit. Mit Beginn des Ausbildungsjahrs haben auch im Landkreis Landsberg viel zu viele junge Menschen keine Lehrstelle. Unternehmen und Handwerksbetriebe vermissen bereits jetzt Personal, obwohl sie sich gerade erst von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen, andere hatten gerade in der Krise volle Auftragsbücher und suchen Nachwuchs.