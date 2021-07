Ausgerechnet die Grünen sind gegen Wasserstofftankstelle

Plus Kaufering ist als Standort für eine Wasserstofftankstelle im Gespräch. Im Gemeinderat gibt es aber Gegenwind.

Mehrere Grüne im Marktgemeinderat lehnen eine Machbarkeitsstudie zu einer Wasserstofftankstelle in Kaufering ab. Das überrascht, gilt Wasserstoff doch als einer der großen Hoffnungsträger, um umweltfreundliche Mobilität zu ermöglichen. Der Abgesang auf den Verbrennungsmotor ist ja im vollen Gange. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Grünen skeptisch bis ablehnend zu Zukunftstechnologien positionieren. Im Marktgemeinderat war das bereits bei der Debatte um die 5 G-Technologie der Fall, die schnelleres Surfen mit dem Handy ermöglichen soll, und auch die Ansiedlung des Chip-Fabrikanten Intel in Penzing stößt in den Reihen der Grünen auf Ablehnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

