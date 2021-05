Biergarten-Treffen: Nur mit der richtigen Perspektive

Plus Biergarten-Glückseligkeit oder ein Verstoß gegen die Corona-Regeln? Beim Aiwanger-Besuch gab es auch Kritik. Alles eine Frage der Perspektive, sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Neun Leute an einem langen Tisch ohne Maske in Bierlaune. Das sah man lange nicht mehr und das ist in Bayern ein schönes Bild. Einige geimpft und alle aktuell getestet – doch die Runde mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stieß nicht nur auf Freude bei unseren Lesern. Warum dürfen beim Pressetermin neun bekannte Persönlichkeiten aus verschiedenen Haushalten alle an einem Tisch sitzen, aber „normale“ Bürger nicht? Diese Frage stellten sie nicht nur auf unserer Facebook-Seite, sondern auch gleich den Landsberger Wirten. Gleiches Recht für alle?

