Corona-Regeln: Es ist gut, dass die 3G-Regelung kommt

Plus Die Corona-Zahlen steigen stetig. Es ist gut, dass die 3G-Regel wohl auch bald im Kreis Landsberg kommt, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Knapp eineinhalb Jahre dauert die Corona-Krise bereits an. Beinahe ebenso lange wird darüber spekuliert, wann ein Ende der Pandemie in Sicht ist. Ein Blick auf die aktuellsten Daten lässt leider nur den Schluss zu, dass uns das Virus wohl noch eine ganze Weile begleiten wird.