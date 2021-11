Corona und kein Ende - haben wir nichts gelernt?

Plus Das Landsberger Gesundheitsamt hat zu wenig Personal, um alle Anrufe der Bürger zu beantworten. LT-Redakteur Dominic Wimmer blickt auf überforderte Behörden und noch überfordertere Politiker.

Wir sind inmitten der vierten und bislang heftigsten Welle dieser Corona-Pandemie. Die Krankenhäuser sind voll mit Covid-Patienten und im Landkreis Landsberg gibt es Hunderte aktive Infektionsfälle. Bald schon haben fast fünf Prozent aller Landkreisbürger eine Infektion hinter sich oder machen gerade eine durch.