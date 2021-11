Das Impfzentrum im Landkreis Landsberg muss nachsitzen

Plus Während das Impfen andernorts schnell und problemfrei vonstattengeht, beruft sich das Landratsamt Landsberg auf seinen Personalmangel. Trotz freier Impfzentrenwahl sollte das Impfen überall reibungslos funktionieren.

Das Gesundheitsamt arbeitet an der Belastungsgrenze. Falsch. Das Gesundheitsamt arbeitet offenbar sogar über seine Belastungsgrenzen hinaus. Die Ärztinnen, Hotline-Mitarbeiter, Sachbearbeiterinnen und alle weiteren beteiligten Personen haben Respekt und Anerkennung verdient. Sie leisten tagtäglich sehr viel, damit Menschen im Landkreis Landsberg geimpft und getestet werden können.