Dauerbaustelle Schulen im Landkreis Landsberg

Plus Die Erweiterung der zahlreichen Schulen im Landkreis Landsberg wird kostspielig - ist aber alternativlos. Ein Kommentar von LT-Redakteur Gerald Mödlinger.

Um fast 50 Prozent will beziehungsweise muss der Landkreis das Ammersee-Gymnasium in Dießen vergrößern. Das Projekt zeigt einmal mehr, dass Kinderbetreuung und Bildung die großen und dauerhaften Baustellen der kommunalen Daseinsfürsorge sind.