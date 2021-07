Der Landsberger Kultursommer ist ein Kraftakt für alle Beteiligten

Plus In kurzer Zeit haben die Organisatoren des Landsberger Kultursommers ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Es ist verständlich, dass nun auch Probleme auftreten, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Um nach den schweren Corona-Monaten den Bürgern im Kreis Landsberg wieder Unterhaltung und Künstlern eine Perspektive zu bieten, haben die Organisatoren des Kultursommers 2021 ein buntes Programm auf die Beine gestellt. In der Kürze der Zeit war das ein echter Kraftakt für alle Beteiligten. Es ist verständlich, dass nun nicht alles reibungslos abläuft.