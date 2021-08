Der Lebenshof Hohenwart zeigt echte Tierliebe

Plus Auf dem Lebenshof Hohenwart finden Tiere, die geschlachtet werden sollten, eine neue Heimat. Vor dem Engagement der Besitzer kann man nur Respekt haben, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Manchmal kommt es anders als geplant. So auch beim Lebenshof Hohenwart. Was Petra Supica als Alterswohnsitz vorgesehen hatte, ist inzwischen eine Oase für Tiere, die nicht mehr erwünscht sind. Vor allem viele Rinder haben sie und ihr Mann gerettet. Männliche Kälber bestimmter Rassen landen nämlich direkt beim Schlachter, da sich die Aufzucht für die Landwirte nicht rentiert. Auch schwache Tiere werden sofort ausgemustert. Eine Tatsache, mit der sich die beiden nicht abfinden wollen. Dass in der Rinderhaltung ähnlich aussortiert wird wie bei den Hühnern, dürfte so manchem Verbraucher nicht bewusst sein – genau das war für die beiden der Antrieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen