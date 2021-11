Die Corona-Zahlen sind zu deutlich, um zu zweifeln

Plus Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg verschärft sich. Manch einer zweifelt das an und will die Realität nicht wahrhaben. LT-Redakteur Dominic Wimmer blickt auf eine entscheidende Phase der Pandemie.

Die Zahlen sprechen Bände. Noch nie hat das Coronavirus im Landkreis Landsberg so gewütet wie in diesen Tagen. Die Infektionszahlen sind auf Rekordhoch und das Klinikum an seiner Belastungsgrenze angelangt, weil immer mehr Menschen mit schweren Covid-19-Verläufen behandelt werden müssen. Hunderte Infizierte und Kontaktpersonen sind mitten in den Ferien in Quarantäne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

