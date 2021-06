Die Hochzeit ist immer etwas Besonderes

Plus In Zeiten von Corona zu heiraten ist alles andere als leicht. Auch wenn der Hochzeitstag nicht so ist, wie erträumt - in Erinnerung wird er doch ewig bleiben, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser

Es soll ja der schönste Tag im Leben werden – der Hochzeitstag. In Zeiten von Corona blieb das allerdings oft nur ein schöner Wunsch. Statt eines rauschenden Fests waren Abstand und Isolation angesagt. Verständlich, dass viele Paare dann lieber – vorerst – auf das Hochzeitsfest verzichteten und auf bessere Zeiten hofften. Andere hingegen, wie die frisch gebackenen Eheleuten Taatz, reichte eine Verschiebung und sie wurden kreativ. Auch wenn es nicht das rauschende Fest wurde, das sie sich erhofft hatten: Ein ganz besonderer Tag in ihrem Leben wird es dennoch immer bleiben. Und genau darauf kommt es ja an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

