Die Öffnung der Außengastronomie ist verdient

Plus Die Öffnung der Außengastronomie im Landkreis Landsberg ist auch darauf zurückfuhren, dass sich die Menschen an die Regeln halten. Es ist aber weiter Vorsicht geboten, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Die Öffnung der Terrassen und Biergärten kam letztlich früher als gedacht – und war in den Augen vieler doch überfällig. Das macht sich allein an der Reaktion der Menschen bemerkbar, die am Montag in der Landsberger Innenstadt unterwegs waren. Das tolle Wetter lässt sich noch besser genießen, wenn man endlich wieder in seinem Lieblingscafé oder -restaurant sitzen darf. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat völlig recht, wenn er bei der symbolischen Biergarten-Eröffnung beim Brückenwirt in Kaufering hervorhebt, wie wichtig die Außengastronomie für das Miteinander ist.

