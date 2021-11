Die Sorgen der Menschen in Pitzling ernst nehmen

Plus Der Architekt der beiden Neubauten in Pitzling kann die Bedenken der Anwohner nachvollziehen. Die Stadt sollte die Sorgen ernst nehmen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Könnte der Hang in Pitzling wegen der beiden dort entstehenden Neubauten tatsächlich ins Rutschen kommen? Die während der Bürgerversammlung geäußerten Befürchtungen kann selbst der Architekt Klaus Rothhahn nachvollziehen. Es ist gut, dass er nun umfassend Stellung bezieht. Auch die Stadt sollte die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen.