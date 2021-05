Kommentar

Dießen: Rücksicht steht auch Kulturfreunden gut zu Gesicht

Plus Endlich können wieder Kulturveranstaltungen stattfinden. Für einen Konzertbesuch aber wildes Parken billigend in Kauf zu nehmen, ist für Frauke Vangierdegom rücksichtslos und unverständlich.

Von Frauke Vangierdegom

Endlich wieder Freunde treffen, endlich wieder in den Biergarten gehen und endlich wieder Konzerte besuchen – wie sehr haben wir das alles vermisst! Dass das erste Konzert im Dießener Schacky-Park nach der langen Corona-Zwangspause von Kulturgenießern entsprechend gut besucht war, verwundert nicht – zumal auch das Wetter am Sonntag mitspielte. Dass aber genau diese Kulturfreunde ihre wiedergewonnene Freiheit gleich um eine vermeintlich weitere Freiheit erweitern, ist rücksichtslos und anstandslos. Wer nämlich meint, mit seinem Auto möglichst nah an den Veranstaltungsort heranfahren zu können und dafür sogar auf privatem Grund und Boden parkt, der sollte sein Kulturverständnis doch einmal gründlich überdenken. Denn auch das ist Kultur – respektvoller Umgang mit dem Eigentum anderer, einhergehend mit vorausschauendem Nachdenken über mögliche Folgen des eigenen Handelns.

