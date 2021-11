Diskussion um Heizstrahler in Landsberg: Draußen ist das neue Drinnen

Plus Schwierige Diskussionen um die Heizstrahler in der Außengastronomie in Landsberg. Erst angeschafft, dürfen sie nun nicht zum Einsatz kommen. Das verstehe, wer will. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

In Sachen Außengastronomie und der verbotenen Heizstrahler ist man gewillt, dem Landsberger Bürgermeister Felix Bredschneijder einfach mal nur zuzustimmen. Schade, dass er nicht in der betreffenden Sitzung war, vielleicht wäre die Abstimmung dann anders ausgegangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen