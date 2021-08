Ende für Hilfsprojekt in Afghanistan: Eine Situation, die frustrieren muss

Plus Wolfgang Hauck hatte die Menschen in Afghanistan unterstützt. Die dortige Situation muss gerade für Menschen wie ihn frustrierend sein, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Schwer bewaffnete Taliban-Kämpfer, die in den Städten patrouillieren und verängstigte Familien, die mit ihren Kindern vor der Herrschaft der islamistischen Terrorgruppe flüchten: Es sind beunruhigende Bilder, die uns tagtäglich aus Afghanistan erreichen – und wohl an kaum jemandem spurlos vorübergehen. Insbesondere für die gut 300 afghanischen Menschen, die im Landkreis Landsberg leben, und um ihre Angehörigen und Freunde fürchten, ist es eine schwierige Zeit. Gleiches gilt für die vielen Entwicklungshelfer, die sich über Jahre für die Afghaninnen und Afghanen eingesetzt haben.