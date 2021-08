Faschingsumzug und Lechstrand: Warum alles geregelt wird

Plus Wir alle regen uns über Verbote und Regeln oft auf. Trotzdem fordern wir sie auch selbst immer wieder ein, gerade dann, wenn es eigentlich um das Thema Eigenverantwortung gehen sollte. Vielleicht gibt es ja doch noch einen Weg den Landsbergern einen Faschingsumzug zu bieten. Und da sind wir alle gefordert. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Was haben der Landsberger Lechstrand und der Faschingsumzug gemeinsam? Beide haben eine lange Tradition in Landsberg, gehörten oder gehören zum Stadtbild und sind nun immer wieder in den Schlagzeilen. Denn Vorschriften, Sicherheitsvorkehrungen und Verbote haben diese tollen, für uns schon in der Kindheit geliebten Dinge, ausgehöhlt. Daran sind aber nicht die Behörden schuld, die Begrenzungen und Verbote erteilen, sie achten nur auf die Sicherheit. Das ist auch ihre Aufgabe. Denn keiner soll betrunken im Fasching von einem Wagen fallen, oder im Lech ertrinken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen