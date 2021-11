Feuerwehr Landsberg: Viel mehr als ein Ehrenamt

Plus Ein großes Jubiläum ist immer der Grund, die Mitglieder eines Vereins besonders hervorzuheben. Die Arbeit ist vielschichtig und gar nicht hoch genug zu bewerten, sagt LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Die Einsatzstatistiken der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg sprechen eine mehr als deutliche Sprache.