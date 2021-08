Film Festival: Kino ist gerade jetzt wichtig

Plus Woanders hinzukommen und Menschen treffen. Nicht ganz einfach in Corona-Zeiten. Deshalb sind Kino und Film wichtig, findet LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Der inzwischen eineinhalb Jahre andauernde Corona-Ausnahmezustand sorgt vor allem im Kulturbetrieb für schwere Verwerfungen. Noch immer sind Theater, Kinos und Konzerte erheblichen Beschränkungen etwa hinsichtlich der Besucherzahlen unterworfen. Dazu kommt, dass auch das Publikum teilweise nur zögerlich zurückkommt – sei es aufgrund der Corona-Umstände, der Sorge vor Ansteckungen oder auch, weil man es sich vielleicht daheim ganz gemütlich eingerichtet hat.