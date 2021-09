Fuchstalbahn: Die Reaktivierung jetzt starten

Plus Zwischen Landsberg und Schongau sollen wieder Personenzüge fahren. Das wäre auch ein Beitrag zum Klimaschutz, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Der Klimawandel macht sich immer häufiger bemerkbar – auch im Landkreis Landsberg. Vor der Bundestagswahl rückt das Thema noch mehr in den Fokus. Viele Jugendliche sind in Sorge um ihre Zukunft und gehen dafür auf die Straße. Doch die Maßnahmen, die den Klimawandel aufhalten sollen, brauchen zu viel Zeit: Kohleausstieg, Mobilitätswende, Ausbau der erneuerbaren Energien, um nur einige zu nennen.