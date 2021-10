Gespräche sind bei der Berufsorientierung unersetzlich

Plus Es ist gut, dass die Ausbildungsmesse wieder stattfinden konnte. Der direkte Austausch ist bei der Berufswahl unersetzlich, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Rund 5000 Schülerinnen und Schüler besuchten am Donnerstag und Freitag die Ausbildungsmesse in Kaufering – ein Event dieser Größenordnung hat es im Landkreis wegen der Pandemie lange nicht mehr gegeben. Es ist gut, dass die Veranstaltung unter Einhaltung strenger Hygieneregeln genehmigt wurde. Denn eines ist sicher: Bei der Berufsorientierung ist für junge Menschen das direkte Gespräch mit den Ausbildern durch nichts zu ersetzen.