Grüne Energie: Fuchstal macht es anderen vor

Alle reden vor der Energiewende - die Gemeinde Fuchstal zeigt, wie es gehen kann, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Bürgermeister Erwin Karg ist in Fuchstal nicht unumstritten. Tatsächlich kann er mit seiner manchmal sehr direkten Art andere durchaus vor den Kopf stoßen. Aber Karg packt an, und was er sich vornimmt, setzt er um. Beachtlich sind sein Einsatz und seine Beharrlichkeit in Sachen Energiewende – davon zeugen auch die neuen Windräder, die aufgestellt werden sollen.

