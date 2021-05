Hilfe bei Demenz: Diese Idee hat Potenzial

Plus Urlaub auf dem Bauernhof für Demenzkranke. Dieses Projekt sollte auch im Landkreis Landsberg Fuß fassen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Urlaub auf dem Bauernhof ist auch im Landkreis Landsberg längst zu einer wichtigen Einnahmequelle für so manchen Landwirt geworden. Dass dort aber nicht nur junge Familien ein paar unbeschwerte Tage verbringen können, sondern auch Senioren, die an Demenz erkrankt sind, hat sich in der Region noch nicht durchgesetzt. Dabei ist die Idee, die dahinter steckt, naheliegend und gut.

Themen folgen