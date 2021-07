Hohe Preise: Der Traum vom Eigenheim rückt in weite Ferne

Plus Die aktuellen Bodenrichtwerte sorgen für Ernüchterung. In den Kommunen muss das Thema Wohnen ganz oben auf der Agenda stehen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Es ist ein Ziel, auf das nicht wenige Menschen hinarbeiten: Irgendwann ein eigenes Haus zu besitzen – mit ausreichend Platz und einem Garten. Ein Blick auf die aktuellen Bodenrichtwerte im Kreis Landsberg dürfte bei vielen allerdings für Ernüchterung sorgen. Wer soll es sich bei diesen Preisen überhaupt noch leisten können, selber zu bauen? Um die Situation zu verbessern, ist auch die (Kommunal-)Politik gefragt.