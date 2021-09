Hohes Potenzial: Tourismus und Gastronomie in Landsberg

Plus Corona und Verreisen? Auch im Landkreis Landsberg war man gespannt, wie sich in Zahlen im Bereich Tourismus entwickeln. Auch die Gastronomie in Landsberg ist hier eingebunden, hat aber noch einige Hürden zu überwinden. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Wenn man durch Landsberg ging und geht, konnte man an manchem Tag im August glauben, Corona ist längst Geschichte. Voll besetzte Bierbänke und Kaffeehaustische, jede Menge Leben in der Stadt. Schön war das anzuschauen. Am Peter-Dörfler-Weg war es manchmal sogar ein wenig zu viel Trubel. Auch die Gastronomie freute sich über so viele Touristinnen und Touristen, die ihre Restaurants besuchten. Viele Urlauber kamen aus Italien, viele einfach nur aus den benachbarten Landkreisen oder dem Norden Deutschlands und gerade die Tourismusregion Ammersee profitierte von den Kurzurlaubern. Der August war kein schlechter Monat für den Tourismus im Landkreis, die generelle Bilanz ist in einem Jahr wie diesem natürlich durchwachsen. Man wird sehen, wie 3G sich auf das Urlaubsverhalten vieler Menschen künftig auswirken wird.

