Holocaust-Gedenkort in Landsberg: Schritt war überfällig

Plus Ein ehemaliges KZ-Außenlager bei Landsberg soll zum Gedenkort werden. Jetzt kann das Projekt endlich Fahrt aufnehmen, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sprach vom Henne-Ei-Prinzip und Stadtrat Christian Hettmer ( CSU) vom gordischen Knoten, den es zu durchschlagen gelte. Tatsächlich war der nächste Schritt zur Verwirklichung eines Dokumentationszentrums auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers zwischen Erpfting und Landsberg aber längst überfällig.