Inselbad Landsberg: Die Wochen der Wahrheit

Plus Die Stadtwerke Landsberg können die Sanierung des Inselbads nicht alleine stemmen. Sie haben andere wichtige Aufgaben, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es sind Wochen der Wahrheit für die Landsberger Stadtwerke und den Stadtrat. Nach Jahren kommen nun endlich die Pläne für die Sanierung des Inselbads auf den Tisch. Die geschätzten Kosten von rund 16 Millionen Euro sind sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange, erfahrungsgemäß wird es am Ende immer teurer. Darüber müssen sich Stadt und Stadtwerke bewusst sein und auch über die Bedeutung des Inselbads und des Lechstrands, der nun endlich wieder geöffnet werden kann.