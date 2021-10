Inselbad: Stadt und Stadtwerke haben aus den Fehlern gelernt

Plus Die Öffentlichkeit wird früh über den geplanten Neubau im Inselbad informiert. Stadt und Stadtwerke haben aus ihren Fehlern gelernt, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Die Stadt und die Stadtwerke standen in diesem Jahr des Öfteren wegen ihrer Informationspolitik in der Kritik. Anscheinend haben sie daraus gelernt: Mit dem geplanten Abriss des Bestandsgebäudes gehen sie nun früh an die Öffentlichkeit – anders als beim plötzlichen Abbau des Sprungturms im April. Es ist gut, dass sich etwas tut, aber auch schwer nachvollziehbar, dass viele Details (noch) zurückgehalten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen