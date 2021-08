Jeder sollte die Gefahren durch Unwetter ernst nehmen

Plus Es ist wichtig, dass sich auch der Kreis Landsberg gegen Unwetterlagen und Hochwasser wappnet. Dabei ist wirklich jeder gefragt, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Nach der Flutkatastrophe im vergangenen Monat werden die Bilder von weggespülten Brücken und völlig zerstörten Häusern noch lange nachwirken. Nach jetzigem Stand sind knapp 200 Menschen ums Leben gekommen. Familien haben ihr komplettes Hab und Gut verloren und stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Ihnen muss nun schnell und unbürokratisch geholfen werden. Es ist jedoch ebenso wichtig, die richtigen Schlüsse aus den Ereignissen zu ziehen und auch die Warnsysteme zu überdenken.