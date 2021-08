Juhu, ein Volksfest in Kaufering!

Plus Endlich findet mal wieder ein größeres Fest statt. Das Kaufering trotz Corona-Pandemie daran festhält, ist gut, kommentiert LT-Redakteur Christian Mühlhause.

In den vergangenen Monaten wurden sehr viele große Feste abgesagt. Die Corona-Pandemie machte zahlreichen Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Umso erfreulicher ist, dass der Markt Kaufering auch heuer wieder ein Volksfest veranstaltet. In welcher Form es stattfinden kann, darüber herrschte nach Rücksprache mit dem Landratsamt erst am Montag Klarheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

