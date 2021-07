Katastrophale Bilder von Hochwasser kennt man auch in Landsberg

Plus Der Westen Deutschlands versinkt in den Fluten. Auch im Landkreis Landsberg kennt man die Gefahr von Hochwasser. LT-Redakteur Dominic Wimmer über vergangene Ereignisse und kämpfende Helfer.

Die Bilder sind schockierend: Häuser, die bis zum First im Wasser stehen und reißende Ströme, die ganze Ortschaften weggespült haben. Dazu Dutzende Tote und etliche Vermisste. Die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands führt uns wieder einmal vor Augen, wie sehr der Mensch Spielball der Natur ist.