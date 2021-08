Kauferinger CSU ist eine Wundertüte

Plus Die Kauferinger CSU überrascht immer wieder. Für Außenstehende sind die Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Die CSU ist in Kaufering traditionell eine Macht. Die Partei war auch bei der vergangenen Kommunalwahl stärkste Kraft. Macht hat sie dennoch nur begrenzt. Die CSU hat weder eine Mehrheit im Marktgemeinderat, noch stellt sie den Bürgermeister. Und die Partei sorgt immer wieder für Überraschungen.