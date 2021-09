Kinderbetreuung in Dießen: Es geht zu langsam

Plus Kinderbetreuung ist wegen der angespannten Personallage ein schwieriges Geschäft. In Dießen spielt aber auch ein anderer Punkt eine Rolle, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Lange Zeit eher unbemerkt ist – nicht nur – in Dießen ein massives Problem in der Kinderbetreuung entstanden. Leider, so unbefriedigend das für Eltern ist, lässt es sich kurzfristig nicht wirklich beheben. Das liegt vor allem daran, dass die Nachfrage deutlich schneller steigt als die Personalkapazitäten. Grund dafür ist der Zuzug junger Familien, aber vor allem, dass über die klassische Betreuung drei- bis sechsjähriger Kinder hinaus der Bedarf an Krippen- und Hortplätzen steigt und entsprechende staatlich beschlossene Rechtsansprüche diesen Anstieg weiter befördert. Insofern ist das Problem auch nicht damit gelöst, neue Kindertagesstätten zu bauen, wenn am Ende dafür keine Erzieherinnen und Kinderpfleger zu bekommen sind.

