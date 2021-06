Klostereck in Landsberg: Dieses Konzept macht Sinn

Plus Kreative und Künstler sollen künftig im Klostereck in Landsberg eine Heimat finden. Eine gute Idee, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das Klostereck in Landsberg ist nicht irgendein Raum. Wer über die Karolinenbrücke in Richtung Hauptplatz unterwegs ist, der geht daran vorbei. Wie der Raum genutzt wird, wird daher schnell zum Politikum. Die Diskussion um den Blumenladen, der sich jahrelang dort befunden hat, hat das gezeigt. Nun hat die Stadtverwaltung, in erster Linie das Kulturamt, ein Konzept gefunden, das der Bedeutung des Raumes gerecht wird.

Themen folgen