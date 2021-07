Kulturfest in Landsberg: Es muss auch gefeiert werden

Plus Beim Jugendkulturfestival in Landsberg sorgt Lärm für Ärger. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Situation beurteilt.

Diese Diskussion wiederholt sich und taucht immer dann auf, wenn der Wunsch der Menschen nach Partys und Feiern im öffentlichen Raum auf den Wunsch anderer Menschen stößt, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Egal, ob die Landsberger Altstadt am Lumpigen Donnerstag, die Waitzinger Wiese beim Volksfest oder jetzt der Schlüsselanger beim LechStadtFestival, die Nachbarn einer solchen Veranstaltungslocation müssen für einige Stunden einiges aushalten. Stellt sich nur die Frage, ob das auszuhalten ist.